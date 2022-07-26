В аэропорту Санкт-Петербурга открылась выставка «Земля у Байкала»

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Она посвящена юбилею Иркутской области



Семнадцать фотографий представили на выставке «Земля у Байкала», которая открылась 25 июля в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Экспозиция посвящена 85-летию Иркутской области.



– Фотовыставка «Земля у Байкала» дарит уникальную возможность всем пассажирам международного аэропорта Пулково насладиться красотой Байкала и города Иркутска, – рассказала на торжественном открытии выставки Вера Шибина, директор представительства правительства Иркутской области при правительстве Российской Федерации в Москве.



Автор работ – иркутский фотограф Анатолий Бызов. Фотовыставка размещена в зоне вылета внутренних рейсов на третьем этаже, она будет работать по 20 августа. Основная цель – развитие внутреннего туризма и укрепление межрегиональных связей между городами Иркутском и Санкт-Петербургом.



В ближайшее время подобная выставка, посвящённая Санкт-Петербургу, откроется в международном аэропорту Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



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