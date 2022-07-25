25 июля

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В Бурятии снизился коллективный иммунитет к коронавирусу

В Бурятии снизился коллективный иммунитет к коронавирусу
Общество, 
За сутки коронавирусом заболели 18 человек

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Бурятии упал до 12,9%. При этом в начале июля этот показатель составлял 19,5%. В целом по России этот показатель составляет 12,3%. Данные от 22 июля опубликованы на сайте стопкоронаврус.рф.



Ранее в республике первым компонентом вакцины от коронавируса привились 696 472 человека. Полную вакцинацию хотя бы раз 645 799 человек.

Ревакцинацию многие жители Бурятии перестали делать после отмены ковидных ограничений.

По информации управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки, 24 июля, в республике зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусом. Летальных случаев накануне не зарегистрировано.

Для лечения пациентов с COVID-19 сейчас развёрнуто всего 35 коек. Больше и не требуется, ведь занято всего 28 мест. Ещё 223 человека находятся на амбулаторном лечении и наблюдении.

С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 137 702 случаев заболеваний ковидом. За всё время болезнь унесла жизни 3037 человек.
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