Подобный мониторинг поможет сохранить чистоту всей природной зоны
Учёные географического факультета Московского госуниверситета имени Ломоносова по поручению министерства природы Российской Федерации проведут оценку экологического состояния окружающей среды Читинского, Хилокского и Петровск-Забайкальского районов Забайкальского края. Территории относится к Байкальской природной зоне. Статистические данные собираются для сохранения чистоты не только озера Байкал, но и прилегающих к нему территорий.
- Такой мониторинг поможет сохранить чистоту всей Байкальской природной территории. Мы зафиксируем данные о выбросах вредных веществ в атмосферу, объём водопотребления, объём сточных вод, отходов промышленных и коммунальных, показатели аграрной нагрузки и многое другое. Будет проделана большая работа, - рассказала доктор географических наук, профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ имени Ломоносова Виктория Битюкова.
Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья, учёные побывали в Ивано-Арахлейском природном парке, где побеседовали с руководителями и работниками организаций об экологическом состоянии этой части Байкальской территории. Кроме того, специалистам удалось повзаимодействовать с органами власти разных уровней.
Виктория Битюкова отметила, что результатом такой проверки станет публикация серии карт и открытой базы данных. Каждый сможет просмотреть их, а в дальнейшем и подставить в алгоритм новые данные, чтобы узнать, что происходит с Байкальской природной территорией.
- При помощи алгоритма, мы можем узнать, на какую часть Байкальской природной зоны увеличивается антропогенная нагрузка, а на какой она уменьшается. Нам будет ясно, куда нужно направить основные усилия для сохранения и стабилизации экологической ситуации, - пояснила Виктория Битюкова.
Учёные оценят состояние Байкальской территории в Забайкалье
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