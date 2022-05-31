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Учёные оценят состояние Байкальской территории в Забайкалье

Учёные оценят состояние Байкальской территории в Забайкалье
Общество,  Фото:пресс-служба минприроды Забайкальского края
Подобный мониторинг поможет сохранить чистоту всей природной зоны

Учёные географического факультета Московского госуниверситета имени Ломоносова по поручению министерства природы Российской Федерации проведут оценку экологического состояния окружающей среды Читинского, Хилокского и Петровск-Забайкальского районов Забайкальского края. Территории относится к Байкальской природной зоне. Статистические данные собираются для сохранения чистоты не только озера Байкал, но и прилегающих к нему территорий.

- Такой мониторинг поможет сохранить чистоту всей Байкальской природной территории. Мы зафиксируем данные о выбросах вредных веществ в атмосферу, объём водопотребления, объём сточных вод, отходов промышленных и коммунальных, показатели аграрной нагрузки и многое другое. Будет проделана большая работа, - рассказала доктор географических наук, профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ имени Ломоносова Виктория Битюкова.

Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья, учёные побывали в Ивано-Арахлейском природном парке, где побеседовали с руководителями и работниками организаций об экологическом состоянии этой части Байкальской территории. Кроме того, специалистам удалось повзаимодействовать с органами власти разных уровней.

Виктория Битюкова отметила, что результатом такой проверки станет публикация серии карт и открытой базы данных. Каждый сможет просмотреть их, а в дальнейшем и подставить в алгоритм новые данные, чтобы узнать, что происходит с Байкальской природной территорией.

- При помощи алгоритма, мы можем узнать, на какую часть Байкальской природной зоны увеличивается антропогенная нагрузка, а на какой она уменьшается. Нам будет ясно, куда нужно направить основные усилия для сохранения и стабилизации экологической ситуации, - пояснила Виктория Битюкова.
экология Байкал природоохранная деятельность наука мониторинг Забайкальский край байкальская природная зона

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