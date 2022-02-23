С улиц Улан-Удэ снег вывозят «КамАЗами»

Работа идёт круглосуточно



Сотрудники комбината по благоустройству продолжают усиленную работу по уборке снега с улиц Улан-Удэ в круглосуточном режиме.



В понедельник с улиц города специалисты вывезли 1050 м3 снега, а это примерно 105 «КамАЗов».



В ночь с 21 на 22 февраля сотрудники очистили от снега улицы Совхозная в Октябрьском районе, Шмидта, Каландаришвили, Корабельная, Профсоюзная – Советском районе, Революции 1905 года, Добролюбова – Железнодорожном районе.



В настоящее время очищаются тротуары, автобусные остановки и снег на теневых местах города.

