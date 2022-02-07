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В Бурятии пояснили, при каком условии смягчат ограничения из-за ковида

В Бурятии пояснили, при каком условии смягчат ограничения из-за ковида
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В управлении Роспотребнадзора сообщили, когда ждут снижение заболеваемости коронавирусом

На текущей неделе в Бурятии специалисты ждут снижение роста заболеваемости коронавирусом. Такую надежду выразила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

- Мы три недели находимся в росте, прошлую неделю рост был, но темпы прироста были низкие. На этой неделе мы ожидаем, прогнозируем возможную, подчёркиваю, стабилизацию. Мы бы были очень рады, чтобы рост этот остановился. И если мы будем хотя бы сохраняться на прежнем уровне, без роста, уже можно говорить о том, что мы прошли основной пик и говорить о какой-то стабилизации, - сказала Елена Кузьмина.

В этом случае можно ожидать смягчения ограничительных мероприятий.

Говоря о прекращении дистанционного обучения у школьников и студентов, Елена Кузьмина отметила, что обычный режим вернётся, если не будет роста заболеваемости.

Как сообщал «Байкал-Daily», на дистант школы Улан-Удэ отправили с 24 января. Как раз в тот период были выявлены первые больные омикрон-штаммом. С 31 января все школы республики переведены на дистанционное обучение на две недели. На очном остались только учащиеся 9 и 11 классов. Также на дистанте находятся студенты ссузов и вузов.

24 января оперштаб принял дополнительные ограничительные меры. До 13 февраля включительно решено приостановить работу ночных клубов, а также оказание услуг по организации досуга, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий. Ограничено время работы предприятий общественного питания до 23 часов. Приостановлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в торговых центрах, торговых комплексах, торгово-развлекательных центрах, а также в отдельно стоящих зданиях. Помимо этого, до 13 февраля был приостановлена работа компьютерных клубов.

Также ограничили число гостей на церемониях бракосочетания в ЗАГСах.

С 27 января в Бурятии приостановили плановую госпитализацию в стационары и оказание плановой стоматологической помощи.

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