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В Бурятии изменились правила выписки после COVID-19

В Бурятии изменились правила выписки после COVID-19
Общество,  Фото:управление Роспотребнадзора
Около 80% случаев COVID-19 вызвано омикрон-штаммом, сообщил главный санврач Бурятии

Главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев сообщил об изменённых правилах выписки после COVID-19.

- Учитывая особенности распространения штамма коронавируса «омикрон», внесены изменения в санитарно-эпидемиологические правила по профилактике COVID-19, поскольку инфицированные «омикроном» легче переносят заболевание. К тому же, около 80% случаев COVID-19 вызвано этим штаммом, - сообщил Сергей Ханхареев.

Теперь больничный лист будут закрывать после семи дней, если пациент, лечившийся от COVID-19, больше не имеет симптомов болезни. Для выписки больше не надо предоставлять отрицательный ПЦР-тест.

- Если же лечение менее семи календарных дней, то выписка осуществляется после получения одного отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19. При этом обследование проводится не ранее чем через три календарных дня после получения положительного результата лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию, - пояснил Сергей Ханхареев.

Также изменения коснулись и мер профилактики – отменено ношение медицинских перчаток.

- Хочу отметить, что санитарными правилами для предприятий общественного питания регламентируется обязательное ношение перчаток при порционировании блюд, приготовлении холодных закусок, салатов в целях профилактики их загрязнения, - отметил главный санврач Бурятии.

Кроме того, постановлением Роспотребнадзора отменена изоляция для лиц, контактировавших с больными COVID-19. Для контактных лиц, находящихся в данный момент на изоляции, изоляция также отменена.

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