В Бурятии изменились правила выписки после COVID-19

Общество, Фото: управление Роспотребнадзора

Около 80% случаев COVID-19 вызвано омикрон-штаммом, сообщил главный санврач Бурятии



Главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев сообщил об изменённых правилах выписки после COVID-19.



- Учитывая особенности распространения штамма коронавируса «омикрон», внесены изменения в санитарно-эпидемиологические правила по профилактике COVID-19, поскольку инфицированные «омикроном» легче переносят заболевание. К тому же, около 80% случаев COVID-19 вызвано этим штаммом, - сообщил Сергей Ханхареев.



Теперь больничный лист будут закрывать после семи дней, если пациент, лечившийся от COVID-19, больше не имеет симптомов болезни. Для выписки больше не надо предоставлять отрицательный ПЦР-тест.



- Если же лечение менее семи календарных дней, то выписка осуществляется после получения одного отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19. При этом обследование проводится не ранее чем через три календарных дня после получения положительного результата лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию, - пояснил Сергей Ханхареев.



Также изменения коснулись и мер профилактики – отменено ношение медицинских перчаток.



- Хочу отметить, что санитарными правилами для предприятий общественного питания регламентируется обязательное ношение перчаток при порционировании блюд, приготовлении холодных закусок, салатов в целях профилактики их загрязнения, - отметил главный санврач Бурятии.



Кроме того, постановлением Роспотребнадзора отменена изоляция для лиц, контактировавших с больными COVID-19. Для контактных лиц, находящихся в данный момент на изоляции, изоляция также отменена.



