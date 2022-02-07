Около 80% случаев COVID-19 вызвано омикрон-штаммом, сообщил главный санврач Бурятии
Главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев сообщил об изменённых правилах выписки после COVID-19.
- Учитывая особенности распространения штамма коронавируса «омикрон», внесены изменения в санитарно-эпидемиологические правила по профилактике COVID-19, поскольку инфицированные «омикроном» легче переносят заболевание. К тому же, около 80% случаев COVID-19 вызвано этим штаммом, - сообщил Сергей Ханхареев.
Теперь больничный лист будут закрывать после семи дней, если пациент, лечившийся от COVID-19, больше не имеет симптомов болезни. Для выписки больше не надо предоставлять отрицательный ПЦР-тест.
- Если же лечение менее семи календарных дней, то выписка осуществляется после получения одного отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19. При этом обследование проводится не ранее чем через три календарных дня после получения положительного результата лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию, - пояснил Сергей Ханхареев.
Также изменения коснулись и мер профилактики – отменено ношение медицинских перчаток.
- Хочу отметить, что санитарными правилами для предприятий общественного питания регламентируется обязательное ношение перчаток при порционировании блюд, приготовлении холодных закусок, салатов в целях профилактики их загрязнения, - отметил главный санврач Бурятии.
Кроме того, постановлением Роспотребнадзора отменена изоляция для лиц, контактировавших с больными COVID-19. Для контактных лиц, находящихся в данный момент на изоляции, изоляция также отменена.
В Бурятии изменились правила выписки после COVID-19
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