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Дети главы Бурятии вакцинировались от коронавируса

Дети главы Бурятии вакцинировались от коронавируса
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов, его жена и дети прошли вакцинацию

Глава Бурятии Алексей Цыденов со своей супругой завершили ревакцинацию, получив второй компонент прививки. Впервые прививку получили их дети – 16-летний сын и 12-летняя дочь.

В понедельник, 7 февраля, семья посетила пункт вакцинации в городской поликлинике №1.

- У нас с супругой вторая вакцинация, 20 дней назад получили первую прививку в рамках ревакцинации, а сейчас – второй компонент. Дети получают прививку впервые, они попадают под вакцинацию для подростков. Поскольку я призываю всех жителей республики пройти вакцинацию - сам прохожу, дети мои проходят. Мы это делаем, чтобы последствия вируса были минимальные, чтобы не было тяжёлых последствий, если заболеем. В том числе это и для того, чтобы наша система здравоохранения не испытывала нагрузки при росте заболеваемости. Вакцина – на сегодняшний день единственный вариант максимально обезопаситься, - отметил Алексей Цыденов.

Для главы республики это уже третий этап иммунопрофилактики. В числе первых он получил прививку в 2020 году. И следом вакцинацию прошли родители Алексея Цыденова.

Первая партия вакцины для подростов поступила в медицинские организации республики на прошлой неделе, и поликлиники начали вакцинировать подростков про заявкам родителей.

- Главным условием является информационное согласие родителей, что желают вакцинировать детей с 12 до 15 лет и с 15 до 17 лет включительно. Пошагово процедура выглядит следующим образом: родители должны сообщить участковому педиатру о желании пройти вакцинацию, ребенок вместе с родителем посещает участок и после заполнения необходимой документации получает прививку. Нужно отметить, что спрос уже сегодня есть достаточно большой, - рассказала заместитель главного врача по оказанию медицинской помощи детскому населению городской поликлиники №1 Марина Батоева.

глава Бурятии Алексей Цыденов вакцинация коронавирус профилактика

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