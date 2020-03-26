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Круг контактировавших с больными коронавирусом в Бурятии - более 200 человек

Круг контактировавших с больными коронавирусом в Бурятии - более 200 человек
Общество,  Фото:pixabay.com
В круг входят домочадцы, коллеги, пассажиры самолёта 

Сегодня руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев сообщил, о том, что анализы 2 человек из Бурятии пришли из научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске положительными. У обоих диагноз коронавирусной инфекции подтверждён.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром в правительстве региона рассказали, что в Бурятии зарегистрировано 2 подтверждённых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, их состояние удовлетворительное. 

Руководитель управления Роспотребнадзора рассказал, что 17 марта Вадим Витальевич обратился в военный госпиталь сам, его обследовали и положили на лечение. Его супруга обратилась к врачам 24 марта, в тот же день было проведено первое исследование, а утром 25 марта – анализы уже были отправлены в Новосибирск. Тогда же было решено отправить анализы и мужа.

По словам Сергея Ханхареева, установлен круг контактных лиц четы – он включает 232 человека. В круг входят домочадцы, коллеги, пассажиры самолёта, в котором летели заражённые, и блогеры, с которыми встречались супруги.

Все контактные обследуются, мазки взяты у 162 человек, проводятся лабораторные исследования. По словам руководителя управления Роспотребнадзора, те, у кого будет положительный результат, госпитализируют в инфекционную больницу. 

Круг контактных может вырасти, однако Сергей Ханхареев убеждает, что «бояться ходить или не ходить в магазин не надо», так как специалисты уже провели своё расследование.

коронавирус
 
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