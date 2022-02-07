Пункты были развёрнуты в школьных спортзалах
В Улан-Удэ к концу недели, 10 февраля, закроют пункты забора контрольных анализов на COVID-19 для выздоравливающих. Они были развёрнуты ранее в спортивных залах школ.
Такие пункты закрывают из-за нового постановления Роспотребнадзора России. Теперь больничный лист будут закрывать после семи дней, если пациент, лечившийся от COVID-19, больше не имеет симптомов болезни. Для выписки больше не надо предоставлять отрицательный ПЦР-тест.
- Очень благодарны нашему комитету по образованию, мэрии, что мы оперативно открыли на прошлой неделе школьные спортзалы под пункты забора контрольных мазков для выздоравливающих. Очень хорошо они себя показали – где-то до 200-300 человек проходили в течение дня. Сейчас мы будем их закрывать потихоньку – с четверга запланировали, в соответствии с решением штаба. Надеемся, что не будет роста заболеваемости и планомерно перейдём на закрытие дистанта, - прокомментировал министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Она отметила, что закроются именно пункты забора мазков в школьных спортзалах. Остальные амбулатории продолжат работу.
При закрытии пунктов будет проведена тщательная заключительная дезинфекция помещений.
В Улан-Удэ закроют пункты забора анализов на ковид для выздоравливающих
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