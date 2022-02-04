Заболеваемость коронавирусом среди подростков выросла в разы
В указ главы Бурятии внесены изменения, касающиеся обучения студентов в ссузах республики. Согласно изменениям, дистанционное обучение продлено по 12 февраля включительно.
По данным анализа санитарно-эпидемиологической службы, заболеваемость коронавирусом в группе 15-17 лет на прошлой неделе выросла в 3,8 раза.
- В связи с продолжающимся ростом и на основании предложения главного государственного санитарного врача по Бурятии в указ главы от 24 июня 2021 года №183 «О дополнительных мерах по защите населения и территории республики от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)» снесены изменения. Так, дистанционное обучение в ссузах продлено по 12 февраля включительно, - сообщили в правительстве Бурятии.
Также на дистанционном обучении до 13 февраля находятся все школы республики.
В Бурятии третий день подряд выявляют более 1600 новых заражённых коронавирусом. Накануне, 3 февраля, ковид подтвердили у 1634 человек, это очередной печальный рекорд.
В Бурятии продлили дистанционное обучение в ссузах
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