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В районе Бурятии собирают деньги на борцовскую юрту

В районе Бурятии собирают деньги на борцовскую юрту
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Её собираются построить в селе Петропавловка

В Джидинском районе Бурятии объявлен марафон по сбору средств на строительство борцовской юрты. Юрту планируют воздвигнуть в административном центре района – селе Петропавловка.

Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, борцы проводят занятия в старых помещениях культурно-спортивного комплекса, которые уже не отвечают современным требованиям.

По информации газеты «Джидинка», часть средств уже собрана меценатами и депутатами Горсовета.

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