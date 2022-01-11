В районе Бурятии собирают деньги на борцовскую юрту

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Её собираются построить в селе Петропавловка



В Джидинском районе Бурятии объявлен марафон по сбору средств на строительство борцовской юрты. Юрту планируют воздвигнуть в административном центре района – селе Петропавловка.



Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, борцы проводят занятия в старых помещениях культурно-спортивного комплекса, которые уже не отвечают современным требованиям.



По информации газеты «Джидинка», часть средств уже собрана меценатами и депутатами Горсовета.



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