Однако речь идёт только про отечественные фильмы
С февраля кинотеатры включат в перечень организаций, которые можно будет посетить по «Пушкинской карте». Об этом сообщил на оперативном совещании премьер-министр России Михаил Мишустин.
- Программа стала очень востребованной. Всего за четыре месяца в ней приняли участие около 3,7 миллиона человек. Было куплено билетов более чем на два миллиарда рублей. С 1 января номинал карты увеличен с трех до пяти тысяч рублей в год, а с февраля её начнут принимать в кинотеатрах на сеансы с российскими фильмами, созданными при поддержке министерства культуры и Фонда кино, - заявил Мишустин.
Глава правительства поручил минкульту и минцифры России обеспечить все необходимые условия для приобретения билетов в кинотеатры.
С начала января, хоть и увеличили номинал карты, однако, в течение всего года на походы в кино можно будет потратить только до двух тысяч рублей, отметил Мишустин.
По «Пушкинской карте» можно будет ходить в кино
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