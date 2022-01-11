По «Пушкинской карте» можно будет ходить в кино

Однако речь идёт только про отечественные фильмы



С февраля кинотеатры включат в перечень организаций, которые можно будет посетить по «Пушкинской карте». Об этом сообщил на оперативном совещании премьер-министр России Михаил Мишустин.



- Программа стала очень востребованной. Всего за четыре месяца в ней приняли участие около 3,7 миллиона человек. Было куплено билетов более чем на два миллиарда рублей. С 1 января номинал карты увеличен с трех до пяти тысяч рублей в год, а с февраля её начнут принимать в кинотеатрах на сеансы с российскими фильмами, созданными при поддержке министерства культуры и Фонда кино, - заявил Мишустин.



Глава правительства поручил минкульту и минцифры России обеспечить все необходимые условия для приобретения билетов в кинотеатры.



С начала января, хоть и увеличили номинал карты, однако, в течение всего года на походы в кино можно будет потратить только до двух тысяч рублей, отметил Мишустин.

