Обращения от граждан рассмотрит прокуратура республики
С 11 по 19 ноября в прокуратуре Бурятии работает телефонная «горячая линия» по вопросам нарушений прав инвалидов и граждан с диагнозом «Диабет» на обеспечение лекарственными средствами и средствами диагностики, в том числе инсулиновыми тест-полосками.
- В случае необеспечения граждан медицинскими учреждениями лекарствами и изделиями медицинского назначения можно обратиться с 8:30 до 12:30 и с 14:00 до 18:00 по номерам телефонов: 21-11-42, 8-914-050-96-79, - сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
По вопросам ненадлежащего лекарственного обеспечения граждане также могут направлять обращения в письменном виде, в том числе в электронной форме на официальный сайт прокуратуры республики.
В Бурятии работает «горячая линия» по вопросам нарушений прав инвалидов
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