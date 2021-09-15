В Бурятии школы и детсады заставили установить видеокамеры

Требование выдвинула прокуратура



Под контролем судебных приставов две школы и четыре детских сада в Селенгинском районе Бурятии оснастили устройствами системы видеонаблюдения. Такое требование выдвинула межрайонная прокуратура в целях обеспечения антитеррористической защищённости.



- Судебные приставы вручили руководству школ требования об исполнении судебного решения вместе с предупреждением об административной и уголовной ответственности. В соответствии с требованиями исполнительных документов, из средств местного бюджета школам были выделены денежные средства на покупку и монтаж оборудования, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



На сегодняшний день устройствами видеонаблюдения оснащены школы №3 и №6, а также детские сады «Сказка», «Огонёк», «Берёзка» и «Солнышко».



