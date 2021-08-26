В Бурятии почти неделю нет лесных пожаров

За прошедшие сутки в лесах Бурятии пожаров не обнаружено, сообщили сегодня в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Леса в республике не горят уже почти неделю. До этого действовал только один пожар в Северо-Байкальском районе, в труднодоступной местности. Пешком и на технике добраться туда невозможно, так что пожарных-десантников доставили на вертолётах. Сотрудники ликвидировали огонь в прошлую пятницу, 20 августа.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. До установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;
- заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя,
- курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;
- выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.
Нарушение влечёт наложение административного штрафа. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны (3012) 20-44-44.