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В Бурятии потушили сложный лесной пожар

В Бурятии потушили сложный лесной пожар
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Пожар находился в труднодоступной местности

За прошедшие сутки проводились работы по дотушиванию локализованного очага в Северо-Байкальском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», он возник из-за сухой грозы на старой гари в сложной, труднодоступной местности.

42 пожарных-десантников доставили к месту возгорания авиацией. Тушение осложнялось сложным рельефом местности и обилием горючего материала, толстой лесной подстилкой. Площадь, пройдённая огнём, составляет 42 га.

Новых возгораний в лесах республики на 21 августа не обнаружено, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Лесники напоминают, в республике действует особый противопожарный режим. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В лесах Бурятии определены места отдыха, сбора дикоросов и недревесных лесных ресурсов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в особый противопожарный режим. Полный перечень мест размещён на официальном сайте республиканского агентства лесного хозяйства.
лесные пожары

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