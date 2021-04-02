Самой востребованной активностью в дни соревнований стал просмотр Youtube
Оператор в 4 раза ускорил мобильный интернет в месте проведения турнира по подлёдному лову «Байкальская рыбалка-2021» – поселке Турка. За два дня соревнований абоненты МегаФона проговорили в сети почти полторы тысячи часов и сгенерировали мобильный трафик, равный 2,2 Тб, что в пять раз больше чем на предыдущем турнире.
Каждый год, начиная с 2006, на «Байкальскую рыбалку» съезжаются сотни участников из разных городов России. В этом году, кроме команд из Бурятии и Иркутской области, на турнир прибыли любители подлёдного лова из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Читы, Владивостока, Хабаровска, республик Саха(Якутия) и Тыва.
Абоненты компании использовали скоростной мобильный интернет для просмотра сюжетов, размещения сотен фотографий, постов и видеороликов в соцсетях и мессенджерах. Но самой востребованной активностью в дни соревнований стал просмотр Youtube, где шла семичасовая прямая трансляция турнира. На него пришлось 36% трафика сети МегаФон. Второе место занял Instagram – почти 15% , а на третьей позиции - Vkontakte, с 14% трафика.
- МегаФон всегда особенно готовится к «Байкальской рыбалке», чтобы абоненты компании, приехавшие со всей страны, были на связи вне зависимости от места проведения соревнований и количества участников, - комментирует Виталий Тен, директор МегаФона в Республике Бурятия. – В этом году мы ускорили мобильный интернет до рекордных 200 Мбит/с. И это привело к пятикратному росту трафика, несмотря на то, что участников приехало на 30% меньше».
На «Байкальской рыбалке» МегаФон разогнал интернет до 200 Мбит/с
Общество, Фото:
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