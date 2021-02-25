Шишки остались после заготовки семян
В Бурятии стартовала подготовка к лесокультурному сезону. Лесники перерабатывают шишку для получения семян сосны. Шишка перерабатывается на специальном устройстве – шишкосушилке. После обработки на таком устройстве, остаётся раскрытая бессемянная шишка. Ежедневно лесники перерабатывают от 2 до 4 тонн сосновой шишки.
В связи с большими объёмами переработки и получения сухой раскрытой шишки, лесники предлагают использовать раскрытую шишку для растопки печей. Шишки дадут дополнительное тепло и приятный лесной аромат, отмечают в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.
- В шишкосушилке шишка сушится, соответственно, и в растопке печей никаких проблем возникнуть не должно. Поэтому мы приглашаем жителей в «Лесресурс» по адресу ул. Шевченко, 130, - рассказал замруководителя «Лесресурс» Дмитрий Ставников.
Объёмы раскрытой шишки увеличиваются с каждым днём, поскольку переработка идёт круглосуточно. В этом году лесники переработают более 60 тонн лесосеменного сырья. Переработка сырья продолжится до мая.
Жителям Бурятии предлагают шишку для растопки печей
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