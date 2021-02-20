Популярная блогерша сетует на мороз на Байкале





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Бурятии (@baikaldaily)



Конечно же, не обошлось без эффектным фотосессий. Снимки блогер ещё не опубликовала, но на одном из видео в историях она показала длинное эффектное чёрное платье. Пока в ленте только одно видео с Байкала, где они с мужем лежат на льду.



Как сообщал «Байкал-Daily», также на Байкале отдыхает блогерша, писательница Полина Чех. Она устроила

Конечно же, не обошлось без эффектным фотосессий. Снимки блогер ещё не опубликовала, но на одном из видео в историях она показала длинное эффектное чёрное платье. Пока в ленте только одно видео с Байкала, где они с мужем лежат на льду.Как сообщал «Байкал-Daily», также на Байкале отдыхает блогерша, писательница Полина Чех. Она устроила на байкальском льду фотосессию в образе русалки

Блогер с семью миллионами подписчиков Лиза Миллер под ником kto_takaya позиционирует себя как «самая успешная бизнес-мама инстаграма». Лиза со своим мужем сейчас отдыхает на Байкале. Она призналась, что супруг давно грезил путешествием на знаменитое озеро.- Это была его мечта. Я, как истинная жена декабриста, куда муж, туда и я. Растворившись в его атмосфере, я почувствовала себя маленькой девочкой. В его сильных объятиях хотелось забыться и насладиться моментом, чтобы жить здесь и сейчас. Мы проживаем каждую секунду вместе, забывая о времени и заботах. Просто любите и будьте любимы! – написала Лиза.О байкальских приключениях Лиза рассказывает в историях Instagram. Также Лиза призналась, что очень замёрзла на Байкале, но, несмотря на это, для блогера здесь масса контента, отметила девушка. Когда для большой компании накрыли стол на байкальском льду, девушка дожидалась в машине, когда приготовят курицу. Затем компания отправилась в юрточный ресторан, покатались по льду Байкала на суднах на воздушных подушках.