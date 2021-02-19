Бурятские пользователи переживают за московскую блогершу





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Бурятии (@baikaldaily)



Сама девушка написала в своем аккаунте в Instagram, что после этого они «обедали супом из рыбы». «Такое считается за каннибализм?», - шутит Полина в сторис.



Также она поприветствовала пользователей, катаясь на коньках: «Доброе день-рожденческое утро».



Полина Чех снимается в образе принцесс – в роскошных платьях на фоне древних замков, потрясающих природных красот. На аккаунт блогерши подписаны более 70,5 тысяч человек.

Сама девушка написала в своем аккаунте в Instagram, что после этого они «обедали супом из рыбы». «Такое считается за каннибализм?», - шутит Полина в сторис.Также она поприветствовала пользователей, катаясь на коньках: «Доброе день-рожденческое утро».Полина Чех снимается в образе принцесс – в роскошных платьях на фоне древних замков, потрясающих природных красот. На аккаунт блогерши подписаны более 70,5 тысяч человек.

Блогерша, писательница Полина Чех из Москвы сфотографировалась на Байкале в образе русалки. Видео с фотосессии было опубликовано в паблике ves_ulan_ude.Девушка снялась на льду, в тоненьком костюме, расшитом пайетками. Пользователи начали активно комментировать – переживать за здоровье москвички: «У меня от одного видео приступ цистита случился», «Ради фоток жертвовать здоровьем. Глупости нет предела. А потом родить не могу, живот болит», «Бррр, она же реально замерзала», «Очень красиво, но цистит точно можно заработать», «Я сначала думала, это декорации, но реально во льдах сидит», «Я чуть не замёрзла, когда ее увидела» и т.д.