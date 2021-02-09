Учитель из Агинского округа стала победителем международного конкурса

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки Забайкальского края

Она награждена золотой медалью в номинации «Инновации»



В городе Новосибирск подведены итоги международного конкурса «Новатор – 2021» оригинальных идей и эффективных практик обучения, воспитания и социокультурного развития подрастающего поколения в современном мире. Мероприятие прошло в дистанционном формате.



Забайкальский учитель начальных классов Могойтуйской средней общеобразовательной школы №2 имени Ю.Б. Шагдарова Жалма Балданова признана победителем и награждена золотой медалью в номинации «Инновации». Высокой наградой педагог из Могойтуя Жалма Балданова отмечена за актуализацию и эффективное использование этнокультурного потенциала бурятского народа и защиту комплекта материалов «Духовно-нравственное воспитание младших школьников на основе обычаев и традиций бурят».



Как отметили организаторы, на конкурс поступили работы из Белгородской, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской, Самарской, Свердловской, Томской, Тюменской областей; Алтайского, Забайкальского, Красноярского, Ставропольского краёв; из республик: Башкирии, Коми, Саха (Якутия), Татарстана, Удмуртии; а также Ханты-Мансийского и Ямало–Ненецкого автономных округов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края.

