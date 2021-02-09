В СИЗО отметили день зимних видов спорта
В следственном изоляторе №1 осуждённые отряда хозяйственного обслуживания отметили День зимних видов спорта, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Осуждённые участвовали в викторине на знание зимних видов спорта и провели зимние весёлые старты.
Они соревновались в умении владеть клюшкой и шайбой, проверили свои способности в забеге на лыжах, а в завершении сыграли в новую для всех игру – кёрлинг. Снаряды и площадку, для проведения которой, осужденные сделали своими руками.
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в кёрлинг
Общество, Фото:
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