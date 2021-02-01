Сотрудники УФСИН в Бурятии поделились кровью

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

День донора прошёл в Гусиноозёрске



В городе Гусиноозёрск в Бурятии прошёл «День Донора». Сотрудники филиала по Селенгинскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН приняли активное участие и сдали кровь.



- Сотрудники не первый год участвуют в добровольной сдачи крови. Своим решением они проявляют свою гражданскую позицию, - заявили в УФСИН по Бурятии.

