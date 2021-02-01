День донора прошёл в Гусиноозёрске
В городе Гусиноозёрск в Бурятии прошёл «День Донора». Сотрудники филиала по Селенгинскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН приняли активное участие и сдали кровь.
- Сотрудники не первый год участвуют в добровольной сдачи крови. Своим решением они проявляют свою гражданскую позицию, - заявили в УФСИН по Бурятии.
Сотрудники УФСИН в Бурятии поделились кровью
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