В Улан-Удэ откроется отчётная выставка союза художников Бурятии

Наряду с известными мастерами на выставке будут представлены работы молодых авторов



С 6 февраля в Улан-Удэ откроется выставка «Художники Бурятии: Пятилетка». Отчётная экспозиция союза художников Бурятии разместится в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.



22 января состоялось очередное отчётное собрание союза художников Бурятии, подводящее итоги пятилетней работы. По сложившейся традиции к итоговому собранию открывается большая выставка, демонстрирующая итоги творческой работы за 5 лет.



- Бурятское республиканское отделение союза художников России объединяет в своих рядах 84 творческих работника: живописцев, графиков, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства, ювелиров, мастеров буддийской живописи, искусствоведов. За пять лет художники Бурятии были постоянными участниками многочисленных выставочных проектов в разных городах России: Москве, Челябинске, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске, Иркутске, Новокузнецке, Барнауле, и других городах России, а также в Монголии и Китае, - сообщает пресс-служба минкультуры РБ.



На отчётной выставке «Художники Бурятии: Пятилетка» будет представлено творчество почти всех членов союза художников Бурятии. Это известные мастера Ч. Шенхоров, Б. Доржиев, Л. Лабок, Б. Лыксоков, Ж. Раднаев, Б. Тайсаев, Б. Базаров, Е. Болсобоев, А. Дугарова, Н. Улзытуева, Л. Воронцова и многие другие. Наряду со старшим поколением мастеров на выставке будут представлены работы молодых авторов: ювелирное искусство Ц. Цыбенова, графика А. Гарматаровой, живописные полотна Г. Либмана, А. Никитиной, М. Богомазова. Кроме этого, союз ведёт активную работу с творческой молодёжью и художниками, не являющимися членами организации, работы которых также будут представлены на выставке.



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