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Бурятия выступит на играх ТАФИСА в Португалии

Бурятия выступит на играх ТАФИСА в Португалии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Бурятия представит Россию на престижных Всемирных играх

Делегация Бурятии отправится на Всемирные игры Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА), которые состоятся в июне в столице Португалии Лиссабоне.

Об этом сообщил министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, выложивший в своём профиле двухминутное видео с заместителем исполнительного директора Российского союза боевых искусств Артуром Аветисяном. Аветисян поздравил Бурятию с этим событием.

- Это не первый раз, если мне не изменяет память, вы и в Голландии практически с такой же программой выступали и довольно успешно. Традиционные, необычные для Европы виды спорта вызывают живой интерес, и люди приходят, чтобы попробовать эти виды спорта. Это было очень приятно наблюдать, по крайней мере, в Голландии. Думаю, что в Португалии будет всё то же самое. Сегодня традиционные виды спорта практически являются образом жизни в республиках. Мы понимаем, что помогая развивать их, мы способствуем также в каком-то виде созданию хороших, комфортных условий проживания в этих республиках. Вот такие вот у нас планы в отношении национальных видов спорта, - поделился Артур Аветисян.


Всемирные игры ТАФИСА пройдут с 18 по 24 июня в Лиссабоне в Португалии. Бурятия, которую представит Россию, покажет стрельбу из национального лука, борьбу бухэ барилдаан и разбивание хребтовой кости.

Всемирные игры ТАФИСА проводятся с 1992 года с периодичностью раз в четыре года, по аналогии с Олимпийскими играми. Первые игры состоялись в Германии. Соревнования проходят под патронажем МОК, ЮНЕСКО и Международного совета физического воспитания и спорта (ICSSPE). В очередной раз Всемирные игры ТАФИСА должны были пройти в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Программа Всемирных игр состоит из двух частей: спортивной (соревнования по неолимпийским видам спорта - самбо, армрестлинг, перетягивание каната, фистбол, спортивно-бальные танцы и другие) и демонстрационной (традиционные национальные виды спорта).

ТАФИСА (The Association For International Sport for All) - Международная ассоциация спорта для всех, основанная в 1991 году. Основной задачей ассоциации является продвижение массового спорта на международном уровне. Организация насчитает 130 стран-участников.
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