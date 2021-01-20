Анонимный художник Duran оказался уроженцем Бурятии

Российский анонимный художник Duran, известный по комиксам на актуальные темы, раскрыл своё настоящее имя. Автобиографию он опубликовал в своём Telegram-канале. Как оказалось, веб-комиксы пишет 34-летний уроженец села Заиграево Баир Раднаев.







Он учился в улан-удэнской школе №2 в математическом классе. За полгода до конца 11 класса Баир поступил на мехмат Новосибирского государственного университета, чем гордится по сей день. Окончив университет в 20 лет, он перебрался в Санкт-Петербург.Проработав какое-то время программистом, он зарегистрировался в соцсети под ником Duran.- Дуран- это «любовь» по-бурятски. Я так и ответил в одном из интервью и это было уже палево номер 100500, но никто не спросил, почему именно по-бурятски, - написал художник.Успехи первых лет Duran в «Вконтакте» привели к тому, что молодой человек «завязал» с программированием и пришёл в рекламную сферу.Изобличил художника пользователь, который написал ему в личное сообщение, обратившись по имени отчеству. Хотя, как признаётся Баир, он создавал рекламные ролики, где в графе авторство указывалось его настоящее имя.В заключении он обратился в своим подписчикам с просьбой не подходить к нему на улице, если те его узнают.- Если узнаете, то прошу вас не подходить ко мне. Во-первых, потому что при мне охотничий нож (я уже говорил, что я бурят?). Во-вторых, потому что деанон произошёл не по моей воле, и мне не нравится говорить о Дюране, тем более с незнакомыми людьми. Я привык общаться с аудиторией посредством комиксов, пусть оно так и останется, - пояснил Баир Раднаев.Художник не переживает, что после снятия анонимности изменится его будущее.- Я не раз и не два резко менял направление своей карьеры, поэтому я не переживаю за своё будущее, даже если Дюрана придётся похоронить. Поживём- увидим, - заключил Баир Раднаев. - Спасибо за внимание! Можете отписываться! Duran умер, да здравствует Duran.Дюран получил признание благодаря отличительному стилю сатирического минимализма. Работы Дюрана, которые несут политический и социальный характер, содержат цинизм, чёрный юмор и сопровождаются метаиронией. На паблике художника «Вконтакте» подписано более 820 тысяч человек.