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Анонимный художник Duran оказался уроженцем Бурятии

Анонимный художник Duran оказался уроженцем Бурятии
Общество, 
Художник из Бурятии, прославившийся комиксами, впервые рассказал о себе

Российский анонимный художник Duran, известный по комиксам на актуальные темы, раскрыл своё настоящее имя. Автобиографию он опубликовал в своём Telegram-канале. Как оказалось, веб-комиксы пишет 34-летний уроженец села Заиграево Баир Раднаев.


Он учился в улан-удэнской школе №2 в математическом классе. За полгода до конца 11 класса Баир поступил на мехмат Новосибирского государственного университета, чем гордится по сей день. Окончив университет в 20 лет, он перебрался в Санкт-Петербург.

Проработав какое-то время программистом, он зарегистрировался в соцсети под ником Duran.

- Дуран- это «любовь» по-бурятски. Я так и ответил в одном из интервью и это было уже палево номер 100500, но никто не спросил, почему именно по-бурятски, - написал художник.

Успехи первых лет Duran в «Вконтакте» привели к тому, что молодой человек «завязал» с программированием и пришёл в рекламную сферу.

Изобличил художника пользователь, который написал ему в личное сообщение, обратившись по имени отчеству. Хотя, как признаётся Баир, он создавал рекламные ролики, где в графе авторство указывалось его настоящее имя.

В заключении он обратился в своим подписчикам с просьбой не подходить к нему на улице, если те его узнают.

- Если узнаете, то прошу вас не подходить ко мне. Во-первых, потому что при мне охотничий нож (я уже говорил, что я бурят?). Во-вторых, потому что деанон произошёл не по моей воле, и мне не нравится говорить о Дюране, тем более с незнакомыми людьми. Я привык общаться с аудиторией посредством комиксов, пусть оно так и останется, - пояснил Баир Раднаев.

Художник не переживает, что после снятия анонимности изменится его будущее.

- Я не раз и не два резко менял направление своей карьеры, поэтому я не переживаю за своё будущее, даже если Дюрана придётся похоронить. Поживём- увидим, - заключил Баир Раднаев. - Спасибо за внимание! Можете отписываться! Duran умер, да здравствует Duran.

Дюран получил признание благодаря отличительному стилю сатирического минимализма. Работы Дюрана, которые несут политический и социальный характер, содержат цинизм, чёрный юмор и сопровождаются метаиронией. На паблике художника «Вконтакте» подписано более 820 тысяч человек.
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