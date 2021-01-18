Родственники рассказали о состоянии девушки, которую терзали собаки
Состояние сильно искусанной собаками 20-летней улан-удэнки, лечащейся в Москве, улучшилось. Родственники сравнили её самочувствие в декабре и сейчас, сказав, что это «небо и земля». Сейчас с девушкой её мама, которая прибыла в Москву накануне.
Татьяна очень обрадовалась встрече с мамой, и призналась, что заждалась.
Также родные рассказали о достижениях девушки. Теперь она может самостоятельно садиться, вставать с опорой, но ходить пока не может.
- Хирурги ювелирно зашили раны на волосистой части головы! В целом состояние сейчас намного лучше, чем в декабре, «небо и земля», как говорит тётя! Когда Таню увозили из института имени Вишневского, врачи и персонал клиники вышли провожать чуть ли не всем составом и подарили куклу, так трогательно! В клинике Сеченова врач подарила Тане медвежонка, - рассказали родственники девушки.
Они благодарят врачей «за их титанический профессиональный труд и человеческое сострадание».
23 декабря в микрорайоне Забайкальский на девушку напала стая собак, которые сильно искусали ей лицо, а также другие части тела. После инцидента пострадавшая некоторое время находилась в искусственной коме. Затем её транспортировали в Москву - оплату спецборта взяли на себя власти Бурятии.
Вскоре в этом же микрорайоне собаки напали на 11-летнего мальчика. Сейчас ребёнок также проходит лечение в Москве.
«Небо и земля»: Состояние искусанной улан-удэнки улучшилось
Общество, Фото:
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