Улан-удэнке, которую терзали собаки, облегчают «адские боли»

По словам родных, врачи делают «всё возможное и невозможное»
20-летнюю улан-удэнку Татьяны, сильно пострадавшую от укусов своры собак, вновь введут в искусственную кому. Об этом рассказала сестра девушки Юлия. По её словам, эта мера нужна, чтобы пострадавшая не мучилась от невыносимых болей во время процедур.
- Прошло уже четыре дня! Сегодня предстоит перевязка, обработка гнойных ран. Таню введут в искусственную кому, чтобы адская боль не была такой адской! Господи, дай ей сил! – написала сестра пострадавшей девушки.
Она поблагодарила врачей, отметив, что они «делают возможное и невозможное для Тани!»
- Утром её навестит тетя, мы попросили передать сестре, что за неё переживают вся Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область, Москва и другие регионы, - поделилась Юлия.
Накануне мама девушки обратилась ко всем, кто помогал материально и морально её дочери. Она записала короткое видео, на котором видно, насколько женщина измучена.
- Хочу обратиться ко всем, кто присылал нам помощь. Огромное вам спасибо и низкий поклон всем. Все деньги пойдут на лечение, на восстановление моей дочери. Извините, не могу больше говорить, очень тяжело, - тихим голосом высказалась мама.
Родные также просят помощи с донорской кровью для Тани. По их словам, подойдет любая группа с положительным резус-фактором. Сдать кровь можно на Бурятской республиканской станции переливания крови.
Как сообщал «Байкал-Daily», страшное нападение своры собак (по всей видимости, домашних, на самовыгуле) на девушку произошло утром 23 декабря в микрорайоне Забайкальский. Собаки повалили Таню на землю, искусили буквально до костей. Сильно обезображено лицо. Девушке отгрызли нос, буквально не оставили живого места. Жуткие фотографии пострадавшей гуляют сейчас по мессенджерам.
Правительство Бурятии обещало выделить 5,5 миллионов рублей для транспортировки пострадавшей спецбортом в Москву. Лечить девушку будут в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского. Также содействие готов оказать и Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко.
Улан-удэнке, которую терзали собаки, облегчают «адские боли»
Общество, Фото:
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