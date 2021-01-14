Участие в соревнованиях примут спортсмены-любители
С 15 по 17 января в ДЮСШ города Байкальск состоится открытое первенство Восточной Сибири по лыжным гонкам среди любителей.
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды республик, краёв, областей и городов Сибирского федерального округа, организаций и спортивных клубов. Состав команды неограничен, в зачёт идут 10 человек – из них не менее 3-х женщин. Формирование команды осуществляется по возрастным группам участников.
Регистрация участников и выдача стартовых номеров заканчивается 16 января в 11:00. В это же время начнётся торжественная церемония открытия соревнований. С 12:00 пройдёт индивидуальная гонка с раздельным стартом свободным стилем.
17 января день откроется в 11:00 индивидуальной гонкой с раздельного старта классическим стилем. В 14:00 соревнования завершатся заседанием судейской коллегии и награждением участников.
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В Байкальске пройдёт первенство СФО по лыжным гонкам
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