В Бурятии осуждённых будут учить играть на скрипке

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Попавший за решётку осуждённый раньше выступал в Бурятской филармонии



Осуждённые исправительной колонии № 1 в Гусиноозёрске научатся играть на скрипке. Учить их будет осуждённый, сам музыкант. В пресс-службе УФСИН по Бурятии «Байкал-Daily», что мужчина раньше играл в ансамбле и даже выступал на сцене Бурятской филармонии.



- В исправительной колонии №1 организована работа кружков по интересам для организации полезной занятости осуждённых. К администрации учреждения обратился осуждённый, ранее увлекавшийся игрой на скрипке, с предложением организовать обучение желающих осуждённых игре на струнном смычковом музыкальном инструменте, - рассказали в УФСИН.



Музыкант уже выступил перед осуждёнными и исполнил несколько классических произведений.





