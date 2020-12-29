Попавший за решётку осуждённый раньше выступал в Бурятской филармонии
Осуждённые исправительной колонии № 1 в Гусиноозёрске научатся играть на скрипке. Учить их будет осуждённый, сам музыкант. В пресс-службе УФСИН по Бурятии «Байкал-Daily», что мужчина раньше играл в ансамбле и даже выступал на сцене Бурятской филармонии.
- В исправительной колонии №1 организована работа кружков по интересам для организации полезной занятости осуждённых. К администрации учреждения обратился осуждённый, ранее увлекавшийся игрой на скрипке, с предложением организовать обучение желающих осуждённых игре на струнном смычковом музыкальном инструменте, - рассказали в УФСИН.
Музыкант уже выступил перед осуждёнными и исполнил несколько классических произведений.
В Бурятии осуждённых будут учить играть на скрипке
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