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В Бурятии коронавирус преодолел отметку в 21 тысячу

В Бурятии коронавирус преодолел отметку в 21 тысячу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коронавирус в последние дни продолжает сдавать позиции

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 8 декабря преодолена отметка в 21 тысячу случаев коронавируса. С начала пандемии зарегистрировано 21 126 случаев заражения COVID-19. Из них 55% (11 664) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ

За сутки выявили 239 новых больных. Продолжается снижение суточного прироста: пару недель назад каждый день выявляли более 270 больных, антирекорд был поставлен 25 ноября, когда суточный прирост составил 280 человек.

Из 239 новых случаев коронавируса 196 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.

Круг контактных лиц составляет 4422 человек.

За всё время выздоровели 16 407 человек, или 77%. В том числе за сутки вылечились 184 человека.

Умерли от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией, 492 человека. За последние сутки скончались семь пациентов.

В стационарах сегодня получают лечение 1888 пациентов с коронавирусной инфекцией (из них детей - 29), в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1504. В отделениях реанимации находится 101 пациент (из них старше 65 лет – 56), на ИВЛ 50 пациентов (из них старше 65-ти – 31).

Занятость коечного фонда составляет 67 %.

Амбулаторное лечение проходят 2339 пациента с COVID-19. Наблюдается 8 276 человек.

В обсерваторах по-прежнему нет больных. Как сообщал «Байкал-Daily», обсерваторы используются, главным образом, для изоляции прибывающих из-за границы организованных групп вахтовиков. По указу они подлежат обязательной изоляции в течение инкубационного периода. Сейчас нет таких групп.

Режим ограничительных мероприятий в республике действует до 31 января 2021 года. Под запретом проведение массовых мероприятий.

Накануне в Бурятии назвали условия проведения новогодних утренников и ёлок в детсадах и школах. В их числе, например, недопуск родителей, а также разделение по классам и группам.

Вторая партия вакцины от коронавирусной инфекции поступила в Бурятию. Вакцинацию пройдёт медицинский персонал ковидных госпиталей, лабораторий и амбулаторных центров.

Управление Роспотребнадзора призвало жителей Бурятии отказаться от зарубежных поездок на новогодние праздники, а также воздержаться от походов по гостям в праздник.

МФЦ обратился с просьбой к жителям Бурятии пользоваться максимально электронными госуслугами.
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