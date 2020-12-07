В Бурятии на новогодние утренники не пустят аниматоров и родителей

В Бурятии назвали условия проведения новогодних утренников и ёлок в детсадах и школах
На заседании республиканского оперативного штаба в Бурятии определили условия проведения новогодних мероприятий для воспитанников детских садов и учащихся школ, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп детей (групп в садах, классов и т.д).
В связи с этим, утренники и ёлки будут проводиться только внутри одной группы или одного класса. Если мероприятие проходит в актовом зале, то должно быть обеспечено разделение групп по времени для своевременной дезинфекции и проветривания помещения после каждой группы. Такие же требования распространяются и на школы.
Запрещены мероприятия между группами и классами, приглашение сторонних лиц: аниматоров, артистов, а также родителей детей.
Также санитарные врачи провели проверки в театрах, которые будут проводить мероприятия для детей. Для них сохраняются условия допуска детей только одной группой или классом, с разделением последующих групп. Допускаются зрелищные мероприятия на открытом воздухе с обеспечением социального дистанцирования.
Общегородские ёлки отменены.
Будут закрыты для посетителей детские дома. В них праздничные утренники пройдут без гостей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
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Общество, Фото:
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