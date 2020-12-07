Медики Бурятии хорошо перенесли вакцинацию от ковида

В Бурятию поступила вторая партия вакцины от COVID-19



Вторая партия вакцины от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV) поступила в Бурятию на государственное предприятие «Бурят-Фармация». Вакцина будет направлена в городскую больницу №5 для дальнейшей вакцинации медицинских работников, которые непосредственно работают с COVID-19. Вакцинацию пройдёт медицинский персонал ковидных госпиталей, лабораторий и амбулаторных центров, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.



В начале октября одними из первых вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли сотрудники ковидного госпиталя в республиканской клинической инфекционной больнице.



- В октябре вакцинацию медицинские работники перенесли хорошо. За всеми было организовано медицинское наблюдение. На сегодняшний день самочувствие у всех удовлетворительное. Продолжим вакцинировать персонал, который непосредственно работает в ковиде, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова



Перед тем как пройти вакцинацию, необходимо заполнить анкету и пройти осмотр у врача-терапевта. На приёме доктор измерит артериальное давление и температуру. Существует ряд противопоказаний к вакцинации: возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания, повышенное артериальное давление, симптомы ОРВИ, аллергические реакции, несовместимые лекарственные препараты при вакцинации Гам-Ковид-Вак, которые принимает пациент. Если противопоказаний нет, пациент направляется в процедурный кабинет для вакцинации. Гам-Ковид-Вак хранится в специальном холодильнике при температуре -18С. В размороженном состоянии вакцина должна храниться не более 30 минут. После инъекции пациенту следует соблюдать покой в течение 30 минут и находиться под наблюдением медиков.



- Препарат состоит из двух компонентов. Сначала вводится первая вакцина, через три недели вторая. Перерыв между окончанием приема препаратов и вакцинацией должен быть не менее 30 дней и 30 дней после введения первого компонента. Вакцина имеет свой уникальный номер. Все данные вакцинируемых заносят в федеральный регистр с указанием индивидуального номера, где, далее, в личном кабинете на портале Госуслуги вакцинируемый отмечает свое самочувствие до периода вакцинации вторым компонентом, - говорит врач-терапевт городской поликлиники №5 Наталья Аюшеева.



Врачи рекомендуют воздержаться от интенсивных занятий физкультурой и контактных видов спорта, а также употребления алкоголя. За 24 часа до и после каждой вакцинации не рекомендуется посещение бани. Принимать душ и ванную можно в обычном режиме.

