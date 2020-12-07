 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 декабря

06 декабря

Популярное

Медики Бурятии хорошо перенесли вакцинацию от ковида

Медики Бурятии хорошо перенесли вакцинацию от ковида
Общество,  Фото:pixabay.com
В Бурятию поступила вторая партия вакцины от COVID-19

Вторая партия вакцины от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV) поступила в Бурятию на государственное предприятие «Бурят-Фармация». Вакцина будет направлена в городскую больницу №5 для дальнейшей вакцинации медицинских работников, которые непосредственно работают с COVID-19. Вакцинацию пройдёт медицинский персонал ковидных госпиталей, лабораторий и амбулаторных центров, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.

В начале октября одними из первых вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли сотрудники ковидного госпиталя в республиканской клинической инфекционной больнице.

- В октябре вакцинацию медицинские работники перенесли хорошо. За всеми было организовано медицинское наблюдение. На сегодняшний день самочувствие у всех удовлетворительное. Продолжим вакцинировать персонал, который непосредственно работает в ковиде, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова

Перед тем как пройти вакцинацию, необходимо заполнить анкету и пройти осмотр у врача-терапевта. На приёме доктор измерит артериальное давление и температуру. Существует ряд противопоказаний к вакцинации: возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания, повышенное артериальное давление, симптомы ОРВИ, аллергические реакции, несовместимые лекарственные препараты при вакцинации Гам-Ковид-Вак, которые принимает пациент. Если противопоказаний нет, пациент направляется в процедурный кабинет для вакцинации. Гам-Ковид-Вак хранится в специальном холодильнике при температуре -18С. В размороженном состоянии вакцина должна храниться не более 30 минут. После инъекции пациенту следует соблюдать покой в течение 30 минут и находиться под наблюдением медиков.

- Препарат состоит из двух компонентов. Сначала вводится первая вакцина, через три недели вторая. Перерыв между окончанием приема препаратов и вакцинацией должен быть не менее 30 дней и 30 дней после введения первого компонента. Вакцина имеет свой уникальный номер. Все данные вакцинируемых заносят в федеральный регистр с указанием индивидуального номера, где, далее, в личном кабинете на портале Госуслуги вакцинируемый отмечает свое самочувствие до периода вакцинации вторым компонентом, - говорит врач-терапевт городской поликлиники №5 Наталья Аюшеева.

Врачи рекомендуют воздержаться от интенсивных занятий физкультурой и контактных видов спорта, а также употребления алкоголя. За 24 часа до и после каждой вакцинации не рекомендуется посещение бани. Принимать душ и ванную можно в обычном режиме.
коронавирус профилактика вакцинация медицина врачи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В библиотеках Улан-Удэ проведут праздничный марафон
В библиотеках Улан-Удэ проведут праздничный марафон
Общество, 07.12.2020
К Новому городу для горожан подготовлены различные онлайн-мероприятия
Школьники Улан-Удэ посоревнуются в «Географической кругосветке»
Школьники Улан-Удэ посоревнуются в «Географической кругосветке»
Общество, 07.12.2020
Конкурс для учащихся 6-10 классов будет посвящён Году Байкала
В Бурятии стартует конкурс социальных видеороликов
В Бурятии стартует конкурс социальных видеороликов
Общество, 07.12.2020
Победителям в 7 номинациях вручат дипломы и призы
В Бурятии проходит природоохранный конкурс «Сохраним леса Байкала»
В Бурятии проходит природоохранный конкурс «Сохраним леса Байкала»
Общество, 07.12.2020
Дети могут принять участие в каждом из этапов по отдельности
В районах Бурятии отремонтируют 30 участков автодорог
В районах Бурятии отремонтируют 30 участков автодорог
Общество, 07.12.2020
Также дорожники займутся улицами Улан-Удэ
Забайкалец стал лауреатом премии «Студент года 2020»
Забайкалец стал лауреатом премии «Студент года 2020»
Общество, 07.12.2020
Его выбрали одним из лучших председателей совета обучающихся
Бурятский оперный театр представил «Паяцев»
Бурятский оперный театр представил «Паяцев»
Общество, 07.12.2020
Показ спектакля прошёл без зрителей
В Улан-Удэ состоится шахматный онлайн-турнир ветеранов
В Улан-Удэ состоится шахматный онлайн-турнир ветеранов
Общество, 07.12.2020
В соревнованиях могут принять участие пенсионеры столицы Бурятии
В Улан-Удэ ветеран трудового фронта справила столетие
В Улан-Удэ ветеран трудового фронта справила столетие
Общество, 07.12.2020
Юбилей долгожительницы Варвары Прониной пришёлся на 4 декабря
В Улан-Удэ наградили народных поэтов и писателей Бурятии
В Улан-Удэ наградили народных поэтов и писателей Бурятии
Общество, 07.12.2020
Премию общественного признания получил Владимир Митыпов
Агинская шахматистка борется за финал первенства мира
Агинская шахматистка борется за финал первенства мира
Общество, 07.12.2020
Яна Жапова примет участие в отборочном турнире сильнейших шахматисток Европы
Вольники Бурятии взяли медали всероссийских соревнований
Вольники Бурятии взяли медали всероссийских соревнований
Общество, 07.12.2020
Все представители сборной республики не остались без награды
В Бурятии юные лесники решили стать бизнесменами
В Бурятии юные лесники решили стать бизнесменами
Общество, 07.12.2020
Весной планируется реализовать идею школьного проекта
Жители Кяхты в Бурятии ждут новогоднюю ёлку
Жители Кяхты в Бурятии ждут новогоднюю ёлку
Общество, 07.12.2020
Кяхтинцы интересуются сроками установки зелёной красавицы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^