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Жителей Бурятии призвали сидеть дома в Новый год

Жителей Бурятии призвали сидеть дома в Новый год
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года во время пандемии

Управление Роспотребнадзора призвало жителей Бурятии отказаться от зарубежных поездок на новогодние праздники, а также воздержаться от походов по гостям в праздник.

- Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. Уделите особое внимание физической дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга. Массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными. Максимально ограничьте контакты в период предпраздничных и праздничных дней, - призвали в управлении Роспотребнадзора.

Специалисты рекомендовали в этом году отметить праздники по старым традициям дома, в кругу семьи. Не следует также звать к себе родственников и друзей, призывают санитарные врачи.

- Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче, - говорится в сообщении.

В случае посещения родственников и знакомых нужно надевать маску. Также носить маски необходимо в торговых центрах и других местах, где возможна передача вируса.

- Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий. Будьте здоровы! – заключили в управлении.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии действует режим ограничительных мероприятий до конца января 2021 года. Под запретом также массовые мероприятия.

Также продолжает действовать масочный режим не только в общественных, но и на рабочих местах.

К слову, корпоративы в этом году в Бурятии уже под запретом. По решению республиканского оперштаба предприятиям общественного питания запрещается оказывать развлекательные услуги. Под запретом танцевальные площадки, банкеты, фуршеты, корпоративы. Кафе и рестораны обязаны обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более четырёх человек за одним столом.
Роспотребнадзор коронавирус профилактика Новый год
 
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