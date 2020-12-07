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МФЦ обратился с просьбой к жителям Бурятии

МФЦ обратился с просьбой к жителям Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителей просят обращаться в МФЦ в электронном варианте

Со 2 декабря в Бурятии в штатном режиме начали работать многофункциональные центры. Они работают шесть дней в неделю. Однако в связи с профилактикой коронавируса специалисты советуют обращаться в МФЦ в электронном виде.

- Очень много услуг по Росреестру, соцзащите и другим органам оказывают в электронном виде. Для этого необходимо иметь учётную запись на портале Госуслуг. Если у вас такой записи нет, конечно же нужно приходить в МФЦ, - рассказывает заместитель руководителя ГБУ «Многофункциональный центр РБ» Анна Найканчина.

Также она отмечает, что субсидии на оплату ЖКХ, если срок их действия заканчивается с 1 октября 2020 по 31 декабря 2020 года, и пособия на детей продлеваются на последующие шесть месяцев автоматически. Автоматическому продлению подлежат и выплаты за звание ветерана труда.

- Единственное, в чём есть потребность МФЦ – это когда ребёнок по достижению 14 лет получает первый раз паспорт. Также постановка на миграционный учёт иностранным гражданам, - добавила Анна Найканчина.

Также в электронном варианте можно получить все услуги пенсионного фонда, налоговой и распорядиться материнским капиталом, напомнила представитель МФЦ.
Многофункциональный центр по предоставлению услуг
 
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