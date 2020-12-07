Жителей просят обращаться в МФЦ в электронном варианте
Со 2 декабря в Бурятии в штатном режиме начали работать многофункциональные центры. Они работают шесть дней в неделю. Однако в связи с профилактикой коронавируса специалисты советуют обращаться в МФЦ в электронном виде.
- Очень много услуг по Росреестру, соцзащите и другим органам оказывают в электронном виде. Для этого необходимо иметь учётную запись на портале Госуслуг. Если у вас такой записи нет, конечно же нужно приходить в МФЦ, - рассказывает заместитель руководителя ГБУ «Многофункциональный центр РБ» Анна Найканчина.
Также она отмечает, что субсидии на оплату ЖКХ, если срок их действия заканчивается с 1 октября 2020 по 31 декабря 2020 года, и пособия на детей продлеваются на последующие шесть месяцев автоматически. Автоматическому продлению подлежат и выплаты за звание ветерана труда.
- Единственное, в чём есть потребность МФЦ – это когда ребёнок по достижению 14 лет получает первый раз паспорт. Также постановка на миграционный учёт иностранным гражданам, - добавила Анна Найканчина.
Также в электронном варианте можно получить все услуги пенсионного фонда, налоговой и распорядиться материнским капиталом, напомнила представитель МФЦ.
МФЦ обратился с просьбой к жителям Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Смешное видео представила председатель ТОСа из Бурятии
Жителей просят обращаться в МФЦ в электронном варианте
Улан-Удэ взял на вооружение московский опыт со светофорами
Савватий выразил соболезнования близким скончавшегося экс-мэра Чебоксар
Ёлка в Улан-Удэ вошла в десятку самых высоких в России
Три буузы герой съел, одна осталась
Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года во время пандемии
Юрий Кузнецов внёс огромный вклад в организацию рационального использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов
Задать вопросы можно до 21 декабря
Заболеваемость пошла на спад
Сейчас подсыпали свыше 200 участков дорог
В Бурятии объявлен старт акции «Чудеса случаются»
На должность главного дирижёра «сватались» многие кандидаты
Чемпионат собрал более 90 спортсменов
За последние сутки составили более 10 протоколов о нарушениях