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Водитель «ковидного» такси в Улан-Удэ рассказал о своей работе

Водитель «ковидного» такси в Улан-Удэ рассказал о своей работе
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
По его словам, заработок не главное, главное – быть полезным

44-летний улан-удэнец Илья Цивилёв рассказал о рабочих буднях в «ковидном» такси

Как вы попали на эту работу?

Опыт у меня большой. Вся жизнь – дорога. Почти 20 лет отработал маршрутчиком. Последние годы на 37 маршруте работал. Сюда пришёл, потому что есть желание тоже помочь. Не оставаться в стороне, когда такая беда. Вот сегодня опять больше 200 новых случаев заражения, за информацией слежу всегда. Мои навыки тоже оказались нужны. Главное не заработок, главное – быть полезным. В день до 12 заявок бывает.

Как люди относятся к такой услуге? Кто чаще всего обращается?

Люди прежде всего удивляются, что это бесплатно. Благодарны всегда. Вот была пассажирка. Сама врач из инфекционной больницы, заболела и лечилась дома. Живёт далеко, в пригороде, Вознесеновке. Привез её на анализ. Она мне: «Так далеко же, ну, возьми хотя бы немного», - и пытается мне денежку дать. А мне то зачем. Зарплата нормальная, бензин заливают. Особенно, кто из Истока, Эрхирика далеко едут, они удивляются и радуются.

Такси пользуются разные люди, у каждого разное отношение и к болезни, и к жизни. Но чаще всего позитивно настроен народ. Часто перевозим беременных от роддома до больницы... Они переживают очень, стресс, конечно. Успокаиваю по возможности.

Бабушки ездят на КТ. Тоже с разным настроением: у кого-то страх, кто-то за своих родных больше переживает. Но все одинаково хотят поговорить, видимо, в изоляции не хватает общения. Охотно рассказывают о болезни. Хотя между мной и пассажиром плотная защитная плёнка, все равно удаётся пообщаться по дороге. Вот на днях привозил на КТ бабушку. Веселая такая, шутит, что ей 68. А на самом деле ей 86. И по её активности и не скажешь, что в таком возрасте. Заботится о здоровье давно, укрепляет. И болезнь легче переносит, чем её сверстники.

А как вы защищаетесь? Не страшно заболеть?

Конечно, страшно. Дома семья, дети. Поэтому костюм всегда проверяю, надеваю всё как надо. Кроме маски защитный экран. И в машине всё обрабатывают. В день три раза дезинфицируют. Перед сменой, во время обеда и после завершения смены. И сам даже вне работы всегда в маске.

Понимаю, что избежать болезни не удастся, и когда-нибудь и до меня доберётся. Но не сейчас, когда такая загруженность в больницах. И без меня медикам работы хватает. Их же у нас и в обычное время мало. А сейчас даже не представляю, как они справляются. Люди разные – каждому угодить невозможно. Когда человек болеет, он несчастен. И в это время не все адекватно ведут себя.

И вам приходится сталкиваться с грубостью?

К сожалению, бывает. Торопятся, например, и торопят водителя. Диктуют свой маршрут. Но таких мало.

Много времени уходит на обслуживание одной заявки?

Если в далекие микрорайоны, то долго. А так, по городу – быстро. Диспетчеры с медиками рассчитывают время, всё успеваем вовремя. КТ по времени – зашёл и вышел. Быстро. На анализы тоже к назначенному времени. Третий день делают быстрые тесты, результат сразу на руки дают, удобно стало. Людям так удобнее.

Что бы вы пожелали нашим читателям?

Сейчас здоровье – самое ценное. Берегите себя. Я, конечно, не боюсь работы, но лишних пассажиров не надо (смеётся). Болеть не время. Пассажирам всегда желаю выздоровления. Особенно за пожилых тревожно бывает. Это время когда-нибудь пройдёт. И я хотя бы буду спокоен, что не отсиделся в стороне.
правительство РБ коронавирус такси
 
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