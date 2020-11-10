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Бурятия не вошла в список регионов, где надо ужесточать меры

Бурятия не вошла в список регионов, где надо ужесточать меры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Список регионов озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова

Бурятии не оказалось в списке регионов с высокими темпами распространения коронавируса, где надо ужесточать ограничительные меры. Список накануне озвучила глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

- К сожалению, при абсолютно чётких показателях и показания эпидемиологической обстановки к тому, чтобы вводить дополнительные ограничительные меры и жёстко их контролировать, в ряде субъектов этого не происходит. Поэтому необходимо усилить режим ограничений и контроль за исполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели заболеваемости, распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней, - цитирует Анну Попову РБК.

В список, где необходимо усилить ограничения вошли: Магаданская, Архангельская, Сахалинская, Ульяновская, Костромская, Пензенская, Иркутская области, Карачаево-Черкесия; Кабардино-Балкария; Ингушетия; Хакасия; Республика Коми; Забайкальский край.

Также, по словам Поповой, в Пензенской области, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Сахалинской области и Хакасии более 50% населения не носят маски в общественном транспорте и при посещении торговых центров.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии продолжает действовать режим ограничительных мероприятий. До 30 ноября включительно сохраняется запрет на проведение любых массовых мероприятий. Для жителей Бурятии 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями из группы риска продлён режим самоизоляции. 

На днях в Бурятии усилили масочный режим, обязав всех работников носить маски на рабочих местах. 

На утро 10 ноября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 13 897. За сутки заразились ещё 230 человек.

коронавирус профилактика
 
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