В Бурятии ещё на месяц продлили ограничения из-за коронавируса

Массовые мероприятия по-прежнему запрещены
В Бурятии ещё на месяц продлены текущие ограничительные мероприятия в условиях роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе правительства Бурятии.
В республике до 30 ноября включительно сохраняется запрет на проведение любых массовых мероприятий. Для жителей Бурятии 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями из группы риска продлен режим самоизоляции.
Жителям республики рекомендовано воздержаться от поездок за пределы страны и в регионы, эпидемически неблагополучные по коронавирусу.
На период распространения коронавирусной инфекции запрещены любые массовые мероприятия, в том числе деловые, культурные, развлекательные и спортивные, необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей, религиозных объектов. Государственные и муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории республики, работают без оказания услуг с очным присутствием граждан.
Органы государственной власти Бурятии, организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, должны обеспечить соблюдение социального дистанцирования. В том числе нужно установить специальный режим допуска и нахождения в зданиях и помещениях.
Людям, вернувшимся в Россию, иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Бурятию, необходимо незамедлительно сообщать о себе на «горячую линию» министерства здравоохранения по номеру телефона (3012)37-95-32, или 112. Иностранцы прибывают в Россию с отрицательным результатом теста на COVID-19.
Граждане России, прибывающие из зарубежных стран воздушным транспортом до вылета, но не позднее регистрации на рейс, заполняют специальную анкету в электронном виде на портале Госуслуг.
Обязательной изоляции в течение 14 дней подлежат иностранцы-вахтовики, за исключением случаев наличия отрицательных результатов исследования методом ПЦР, отсутствия антител IgM и наличия антител IgG.
Предприятия общественного питания продолжат работать при выполнении условий окончания работы не позже 22 часов, рассадки за одним столом не более четырёх человек (без учета детей). За исключением фудкортов внутри торговых центров, в которых разрешена рассадка за одним столом не более двух человек (без учета детей).
Работодателям Бурятии рекомендовано перевести 30% сотрудников на удалённый режим работы.
Данное требование не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и тех, кто трудится по государственному оборонному закону и работает в рамках нацпроектов. Также требование не касается организаций здравоохранения, образований, предприятий розничной торговли непродовольственными товарами, общественного питания, сферы услуг, субъектов малого и среднего предпринимательства общей штатной численностью менее 10 человек.
Организации и предприятия продолжают работу по гибкому графику, исключающему скопление сотрудников в общественном транспорте, служебных помещениях, с обеспечением оптимального режима служебного времени и отдыха.
На всей территории республики сохраняется повсеместный масочный режим.
Сегодня Бурятия обновила рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки – 226 человек. Общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 11 331.
В Бурятии ещё на месяц продлили ограничения из-за коронавируса
Общество, Фото:
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