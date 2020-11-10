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Коронавирус подхватили ещё 230 жителей Бурятии

Коронавирус подхватили ещё 230 жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость ковидом остаётся на высоком уровне

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 10 ноября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 13 897. 61% (8468) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки заразились 230 человек. Из них 166 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.

Как сообщал «Байкал-Daily», 22 октября впервые была превышена отметка в 200 заражённых за сутки, с тех пор таков суточный прирост каждый день. 1 и 3 ноября был зафиксирован рекорд – 237 заражённых.

За всё время выздоровели 8889 человек, или 63%. В том числе накануне вылечились 146 пациентов.

За сутки умерли ещё восемь человек. Отметим, смерти среди больных ковидом происходят ежедневно уже почти месяц, с 12 октября. Всего же с начала пандемии зафиксировано 253 летальных случая.

В стационарах республики получают лечение 2238 пациентов с коронавирусом, В том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1731. Среди госпитализированных 30 детей.

В отделениях реанимации находится 105 пациентов (из них старше 51 человек 65 лет), на ИВЛ – 51 пациент (из них старше 65-ти – 28).

Также амбулаторное лечение проходят 2517 пациентов с COVID-19. Помимо этого, наблюдается 11152 человека.

Занятость коечного фонда по Бурятии сегодня составляет 84%.

Круг контактных лиц на сегодня 6750 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», масочный режим в Бурятии стал тотальным – маски жители должны носить на работе, в том числе в кабинетах и служебных помещениях.

Бурятский общественник Биликто Дугаров выступил с инициативой сократить финансирование празднования Нового года, перенаправив деньги на борьбу с болезнью.

Ковидному госпиталю в Улан-Удэ требуются врачи любой специальности, объявление появилось накануне.

10 «ковидных» такси уже вовсю работают в столице Бурятии.

8 ноября в шаманском храме «Тэнгэриин Ордон» в Улан-Удэ состоялся молебен о подавлении пандемии коронавируса в Бурятии, в России и во всём мире.

Октябрьский отдел ЗАГСа вышел с карантина и возобновил работу.

Дезинфекция подъездов продолжается, заверила на днях мэрия Улан-Удэ. Если работы не проводятся, жители могут пожаловаться.



коронавирус профилактика
 
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