Коронавирус подхватили ещё 230 жителей Бурятии

Заболеваемость ковидом остаётся на высоком уровне
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 10 ноября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 13 897. 61% (8468) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки заразились 230 человек. Из них 166 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 октября впервые была превышена отметка в 200 заражённых за сутки, с тех пор таков суточный прирост каждый день. 1 и 3 ноября был зафиксирован рекорд – 237 заражённых.
За всё время выздоровели 8889 человек, или 63%. В том числе накануне вылечились 146 пациентов.
За сутки умерли ещё восемь человек. Отметим, смерти среди больных ковидом происходят ежедневно уже почти месяц, с 12 октября. Всего же с начала пандемии зафиксировано 253 летальных случая.
В стационарах республики получают лечение 2238 пациентов с коронавирусом, В том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1731. Среди госпитализированных 30 детей.
В отделениях реанимации находится 105 пациентов (из них старше 51 человек 65 лет), на ИВЛ – 51 пациент (из них старше 65-ти – 28).
Также амбулаторное лечение проходят 2517 пациентов с COVID-19. Помимо этого, наблюдается 11152 человека.
Занятость коечного фонда по Бурятии сегодня составляет 84%.
Круг контактных лиц на сегодня 6750 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», масочный режим в Бурятии стал тотальным – маски жители должны носить на работе, в том числе в кабинетах и служебных помещениях.
Бурятский общественник Биликто Дугаров выступил с инициативой сократить финансирование празднования Нового года, перенаправив деньги на борьбу с болезнью.
Ковидному госпиталю в Улан-Удэ требуются врачи любой специальности, объявление появилось накануне.
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Общество, Фото:
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