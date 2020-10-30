Школьников Улан-Удэ приглашают принять участие в конкурсе рисунков

Победителей наградят дипломами и подарками



В столице Бурятии проводится конкурс рисунков «Мой любимый город Улан-Удэ». В нём примут участие воспитанники образовательных учреждений города 7-11 классов.



На конкурс принимаются рисунки по одной из предложенных тем: «Моё самое любимое место в Улан-Удэ», «Историческое прошлое Улан-Удэ» и « Улан-Удэ – город будущего». Участник имеет право представить на конкурс не более трёх работ. Рисунки для конкурса создаются любыми живописными или графическими материалами, в любой технике(гуашь, акварель, тушь, пастель и т.д.) на листе ватмана формата А4 или А3. Заявки присылаются на почту uu.contest@gmail.com до 30 ноября. Подробные условия можно узнать в положении конкурса на сайте министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.



По итогам будут определены дипломанты I, II, III степеней и лауреаты конкурса. Победителей и лауреатов наградят дипломами и памятными подарками. Все участники получат сертификат конкурса. Педагогам, подготовившим победителей, вручат сертификаты «Лучший наставник конкурса». Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.



Возрастное ограничение 12+

