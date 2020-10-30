 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 октября

29 октября

Популярное

Школьников Улан-Удэ приглашают принять участие в конкурсе рисунков

Школьников Улан-Удэ приглашают принять участие в конкурсе рисунков
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителей наградят дипломами и подарками

В столице Бурятии проводится конкурс рисунков «Мой любимый город Улан-Удэ». В нём примут участие воспитанники образовательных учреждений города 7-11 классов.

На конкурс принимаются рисунки по одной из предложенных тем: «Моё самое любимое место в Улан-Удэ», «Историческое прошлое Улан-Удэ» и « Улан-Удэ – город будущего». Участник имеет право представить на конкурс не более трёх работ. Рисунки для конкурса создаются любыми живописными или графическими материалами, в любой технике(гуашь, акварель, тушь, пастель и т.д.) на листе ватмана формата А4 или А3. Заявки присылаются на почту uu.contest@gmail.com до 30 ноября. Подробные условия можно узнать в положении конкурса на сайте министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.

По итогам будут определены дипломанты I, II, III степеней и лауреаты конкурса. Победителей и лауреатов наградят дипломами и памятными подарками. Все участники получат сертификат конкурса. Педагогам, подготовившим победителей, вручат сертификаты «Лучший наставник конкурса». Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.

Возрастное ограничение 12+
конкурс Улан-Удэ конкурс рисунков школа
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Агинском округе состоялся конкурс начинающих поэтов
В Агинском округе состоялся конкурс начинающих поэтов
Общество, 30.10.2020
Самым возрастным участником стала 90-летняя Рыгжид Дарижапова из посёлка Могойтуй
В Бурятии открыли памятник казачьему караулу
В Бурятии открыли памятник казачьему караулу
Общество, 30.10.2020
Монумент в Закаменском районе венчает большой крест
Школьников Улан-Удэ приглашают принять участие в конкурсе рисунков
Школьников Улан-Удэ приглашают принять участие в конкурсе рисунков
Общество, 30.10.2020
Победителей наградят дипломами и подарками
80-летние гармонисты победили в конкурсе «Забайкальские наигрыши»
80-летние гармонисты победили в конкурсе «Забайкальские наигрыши»
Общество, 30.10.2020
У детей победу одержал ансамбль шумовых инструментов «Калинка»
В Иркутске открылась антинаркотическая квест-комната
В Иркутске открылась антинаркотическая квест-комната
Общество, 30.10.2020
Предназначение проекта - оградить молодёжь от пагубных привычек
Жители Бурятии прочтут стихи на разных языках
Жители Бурятии прочтут стихи на разных языках
Общество, 30.10.2020
Детско-юношеская библиотека объявила онлайн-челлендж «Люди и стихи»
В Бурятии прошли учения по ликвидации последствий ЧС на Мандрике
В Бурятии прошли учения по ликвидации последствий ЧС на Мандрике
Общество, 30.10.2020
По сценарию, на перевале произошло опрокидывание грузовика
В Иркутске организована доставка обедов врачам, борющимся с COVID-19
В Иркутске организована доставка обедов врачам, борющимся с COVID-19
Общество, 30.10.2020
Горячее питание получат работники 11 медицинских учреждений
В Бурятии назвали лучших чтецов на бурятском языке
В Бурятии назвали лучших чтецов на бурятском языке
Общество, 30.10.2020
Подведены итоги челлендж-конкурса выразительного чтения «Буряад шүлэгөө уншая»
Шашисты Бурятии завоевали «серебро» и «бронзу» чемпионата мира
Шашисты Бурятии завоевали «серебро» и «бронзу» чемпионата мира
Общество, 30.10.2020
Спортсмены выиграли медали в составе команды «Россия-ДФО»
В Бурятии рассказали, как определяют причины пожаров
В Бурятии рассказали, как определяют причины пожаров
Общество, 30.10.2020
Причины возгораний дознавателям Бурятии помогают устанавливать эксперты испытательной пожарной лаборатории
В Бурятии наращивают число ковидных коек с кислородоснабжением
В Бурятии наращивают число ковидных коек с кислородоснабжением
Общество, 30.10.2020
Из бюджета выделят свыше 12 миллионов рублей
В Улан-Удэ перекроют улицу Революции 1905 года
В Улан-Удэ перекроют улицу Революции 1905 года
Общество, 30.10.2020
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^