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Иркутск примет чемпионат СФО по плаванию

Иркутск примет чемпионат СФО по плаванию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Турнир соберёт более 350 спортсменов

В Иркутске в водноспортивном комплексе «Солнечный» с 8 по 11 октября пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по плаванию. В соревнованиях планируют принять участие более 350 спортсменов из Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Томской, Омской областей и других сибирских регионов.

- От Приангарья в соревнованиях будет участвовать команда в составе 80 спортсменов. Среди них сильнейшие пловцы региона – Андрей Маслов, Наталья Можина, Илья Куликов, Дмитрий Шибанов, Михаил Антипов. В команду вошли представители Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелехова и других муниципальных образований, - отметил старший тренер сборной Иркутской области по плаванию, заслуженный тренер России Виктор Агеенко.

В чемпионате Сибири будут принимать участие мужчины не моложе 2005 года рождения и женщины 2007 года рождения и старше. К участию в первенстве СФО допускаются юноши 15-16 лет, девушки 13-14 лет, юниоры 17-18 лет и юниорки 15-17 лет. Спортсмены будут соревноваться на различных дистанциях брассом, вольным стилем, на спине, комплексным плаванием, баттерфляем, а также в эстафетах.

Соревнования являются отборочными на чемпионат России по плаванию на короткой воде, который в декабре пройдёт в Санкт-Петербурге.

Соревнования состоятся без зрителей, сообщает минспорта Иркутской области.
спорт плавание чемпионат СФО
 
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