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В улан-удэнской женской колонии выбрали «Мисс осень»

В улан-удэнской женской колонии выбрали «Мисс осень»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Осуждённые женщины показали таланты на творческом конкурсе

По традиции в исправительной колонии №7 в Улан-Удэ, где содержатся женщины, прошёл конкурс «Золотая осень». Женщины представили на конкурс поделки блюда из природного материала, а также сценические номера с песнями и танцами.

По итогу конкурса выбрали победительниц в номинациях «Осенний букет», «Дары осени», «Мисс осень», «Лучший танец», «Мисс осень», «Мега-Хит», сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
колония осужденные конкурс
 
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