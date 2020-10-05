В улан-удэнской женской колонии выбрали «Мисс осень»

Осуждённые женщины показали таланты на творческом конкурсе



По традиции в исправительной колонии №7 в Улан-Удэ, где содержатся женщины, прошёл конкурс «Золотая осень». Женщины представили на конкурс поделки блюда из природного материала, а также сценические номера с песнями и танцами.



По итогу конкурса выбрали победительниц в номинациях «Осенний букет», «Дары осени», «Мисс осень», «Лучший танец», «Мисс осень», «Мега-Хит», сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

