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В Бурятии осуждённым с туберкулёзом дали привольные условия

В Бурятии осуждённым с туберкулёзом дали привольные условия
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В ситуацию вмешалась прокуратура

Прокурорская проверка выявила нарушения уголовно-исполнительного закона в лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии, где содержатся осуждённые с туберкулёзом.

- Установлено, что администрация учреждения допускала ослабление контроля за соблюдением режимных требований. Выявлены факты свободного перемещения осуждённых в вечернее время между помещениями отрядов, несвоевременного исполнения наложенного на нарушителя режима дисциплинарного взыскания в виде штрафа, - сообщает прокуратура.

Не все лица, отбывающие наказание, в полном объёме были обеспечены вещевым имуществом и инвентарём

В нарушение трудового законодательства шести осуждённым не производилась оплата труда в повышенном размере за работу во вредных условиях, сверхурочную работу и компенсация за задержку выплаты заработной платы.

Не соблюдались требования законодательства о пожарной безопасности. На ряде объектов средства и системы противопожарной защиты находились в неисправном состоянии.

В ходе проверки нарушения законодательства частично устранены.

Временно исполняющему обязанности начальника УФСИН по Бурятии внесено представление. Оно находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
осужденные прокуратура
 
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