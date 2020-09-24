В ситуацию вмешалась прокуратура
Прокурорская проверка выявила нарушения уголовно-исполнительного закона в лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии, где содержатся осуждённые с туберкулёзом.
- Установлено, что администрация учреждения допускала ослабление контроля за соблюдением режимных требований. Выявлены факты свободного перемещения осуждённых в вечернее время между помещениями отрядов, несвоевременного исполнения наложенного на нарушителя режима дисциплинарного взыскания в виде штрафа, - сообщает прокуратура.
Не все лица, отбывающие наказание, в полном объёме были обеспечены вещевым имуществом и инвентарём
В нарушение трудового законодательства шести осуждённым не производилась оплата труда в повышенном размере за работу во вредных условиях, сверхурочную работу и компенсация за задержку выплаты заработной платы.
Не соблюдались требования законодательства о пожарной безопасности. На ряде объектов средства и системы противопожарной защиты находились в неисправном состоянии.
В ходе проверки нарушения законодательства частично устранены.
Временно исполняющему обязанности начальника УФСИН по Бурятии внесено представление. Оно находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии осуждённым с туберкулёзом дали привольные условия
Общество, Фото:
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