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В Забайкалье худшая динамика заболеваемости коронавирусом в ДФО

В Забайкалье худшая динамика заболеваемости коронавирусом в ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Жители края стали тяжелее переносить это заболевание

Забайкальский край показывает худшую динамику заболеваемости коронавирусом среди регионов Дальнего Востока. Об этом 14 сентября на оперативном совещании в правительстве заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

- Темп прироста за сутки – 1,3%, средний показатель по РФ равен 0,5%. К сожалению, наша динамика худшая в ДФО. Около половины всех случаев приходится на Читу. Среди муниципалитетов большинство случаев регистрируется в Агинском, Читинском, Улётовском, Борзинском районах края, – рассказала она.

Также по её словам, жители Забайкалья стали более в тяжёлой форме переносить коронавирусную инфекцию. В зоне риска попадают люди среднего возраста и старшего поколения. Всё чаще коронавирус осложняется у них пневмониями: за последнее время доля пневмоний выросла до 38,5%. Это число впервые превысило данные по бессимптомным и лёгким формам.

Из-за роста заболевания в крае увеличат количество койко-мест в больницах. Как пояснила в ходе оперативного совещания заместитель председателя правительства края Инна Щеглова, уже к 17 сентября в крае будет развёрнуто 645 коек. Это почти в два раза больше, чем было до этого времени. По её словам, всего развернуто 380 коек, из них 365 заполнены.

- Сегодня будет высвобождено 15 коек в связи с выпиской, завтра ещё 14. Также завтра вводятся 65 новых койко-мест в кожно-венерологическом диспансере. Кроме этого, госпитале для ветеранов будет открыто 200 коек, – сказала Инна Щеглова.

По данным на 14 сентября, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 5261. Из них 4466 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Общее количество летальных случаев – 63. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальский край ДФО коронавирус
 
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