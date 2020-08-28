Спортсмен из Читы выиграл «золото» в беге на 5000 метров
Как сообщалось ранее, с 26 по 28 августа в городе Брянске проходило первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет. Воспитанник спортшколы спортивного центра Читы филиала ЦСКА (СКА Хабаровска) Антон Чипизубов завоевал золотую медаль в беге на дистанции 5000 метров.
- Результат Антона – 14:41.82. Армейский легкоатлет буквально вырвал победу у соперников. Спортсмены, занявшие 2-е и 3-е места, пришли к финишу с интервалом менее чем в одну секунду: Артём Попов (Республика Хакасия) показал время 14:42.86, Георгий Блинов (Республика Башкортостан) – 14:43.04, - рассказали представители спортивного клуба армии.
Антон Чипизубов тренируется у тренеров Екатерины Приладных и Николая Ящука, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Легкоатлет из Забайкалья победил на первенстве России
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