В Бурятии осуждённые отметили День Крещения Руси

Осуждённым показали документальный фильм и рассказали о памятной дате



В Бурятии в колонии-поселении №3 прошли мероприятия, посвящённые Дню Крещения Руси.



Осужденным показали видеообращение настоятеля Свято-Ильинского храма Улан-Удэ, иерея Георгия Иванова. Он поздравил верующих с праздником и рассказал о значении события, которое навсегда изменило облик и дух Руси.



Также всем присутствующим продемонстрировали документальный фильм «Крещение Руси» повествующий о периоде в истории, связанном с приходом и распространением христианства на территории Древней Руси.



В завершении мероприятий прошла викторина для осуждённых на знание исторических фактов Крещения Руси, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

