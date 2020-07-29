Осуждённым показали документальный фильм и рассказали о памятной дате
В Бурятии в колонии-поселении №3 прошли мероприятия, посвящённые Дню Крещения Руси.
Осужденным показали видеообращение настоятеля Свято-Ильинского храма Улан-Удэ, иерея Георгия Иванова. Он поздравил верующих с праздником и рассказал о значении события, которое навсегда изменило облик и дух Руси.
Также всем присутствующим продемонстрировали документальный фильм «Крещение Руси» повествующий о периоде в истории, связанном с приходом и распространением христианства на территории Древней Руси.
В завершении мероприятий прошла викторина для осуждённых на знание исторических фактов Крещения Руси, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые отметили День Крещения Руси
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