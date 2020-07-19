В Бурятии выявили ещё 41 случай заражения коронавирусом

Сейчас проходят лечение 802 человека





По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 19 июля, число случаев заражения COVID-19 выросло до, из них по Улан-Удэ –2076.За сутки диагноз подтвердили ещё у 41 человека.Из 41 нового случая COVID-19: 19 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.Круг контактных лиц составляет 1327 человек, все лабораторно обследованы.В инфекционных стационарах республики с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 362 пациента, из них 20 детей. Состояние детей удовлетворительное.В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 койки, занято – 362, в т.ч. с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 357, свободно 612 коек. Занятость коечного фонда больными – 37,2 %.На амбулаторном лечении находятся 440 пациентов с COVID-19 с лёгким течением заболевания.Всего выздоровели от COVID-19 – 2854 человек, в том числе за минувшие сутки 34 человека.Всего умерло больных с COVID-19 с тяжёлой сопутствующей патологией - 36 человек.В Республиканской клинической инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 4 тяжёлых пациента, на ИВЛ пациентов нет.В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 7 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 1 пациент (в том числе старше 65 лет 0 чел.).В стационаре на улице Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 5 человек, на ИВЛ - 2 пациента, старше 65 лет - 1 человек.В трёх обсерваторах находятся 32 человека.