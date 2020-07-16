Улан-удэнцам разрешили собирать грибы только в нескольких местах

Сбор дикоросов разрешат с 3 августа



В лесах Улан-Удэ с 3 августа разрешат сбор дикоросов. Администрация города уже определила местности, где улан-удэнцы смогут собирать грибы, ягоды и другие дикоросы в период действия особого противопожарного режима.



Так, сбор разрешён в лесу в районе 6-го км Спиртзаводской трассы (по левой стороне автодороги до стелы Тарбагатайского района) и вдоль «Тропы здоровья» от мкрн Аршан до мкрн Верхняя Березовка.



- Наступает сезон грибов, ягод и для того, чтобы санкционировать нахождение людей в лесном массиве, мы разрешим пребывать в данных местах. Но с большой поправкой – находиться в лесу можно будет без разведения открытого огня, костров, - подчеркнул заместитель начальник управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.



С 7 апреля по настоящее время в городских лесах по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова действует особый противопожарный режим. Запрещается разводить костры, сжигать порубочные остатки и сухую траву, не разрешается въезд в лесной массив автомобилей, за исключением транспорта, задействованного для охраны лесов от пожаров, аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.



Действие распоряжения администрации Улан-Удэ «Об ограничении въезда, пребывания граждан и проведения определенных видов работ в лесах г. Улан-Удэ» в связи с особым противопожарным режимом завершится 20 июля.



- Сейчас проходит согласование проект нового распоряжения, куда внесены изменения и будет разрешено находиться в лесном массиве для сбора дикоросов с 3 августа, - подытожил Дмитрий Федоров.



