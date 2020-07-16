 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Июля

15 Июля

Популярное

Улан-удэнцам разрешили собирать грибы только в нескольких местах

Улан-удэнцам разрешили собирать грибы только в нескольких местах
Общество,  Фото:pixabay.com
Сбор дикоросов разрешат с 3 августа

В лесах Улан-Удэ с 3 августа разрешат сбор дикоросов. Администрация города уже определила местности, где улан-удэнцы смогут собирать грибы, ягоды и другие дикоросы в период действия особого противопожарного режима.

Так, сбор разрешён в лесу в районе 6-го км Спиртзаводской трассы (по левой стороне автодороги до стелы Тарбагатайского района) и вдоль «Тропы здоровья» от мкрн Аршан до мкрн Верхняя Березовка.

- Наступает сезон грибов, ягод и для того, чтобы санкционировать нахождение людей в лесном массиве, мы разрешим пребывать в данных местах. Но с большой поправкой – находиться в лесу можно будет без разведения открытого огня, костров, - подчеркнул заместитель начальник управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.

С 7 апреля по настоящее время в городских лесах по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова действует особый противопожарный режим. Запрещается разводить костры, сжигать порубочные остатки и сухую траву, не разрешается въезд в лесной массив автомобилей, за исключением транспорта, задействованного для охраны лесов от пожаров, аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.

Действие распоряжения администрации Улан-Удэ «Об ограничении въезда, пребывания граждан и проведения определенных видов работ в лесах г. Улан-Удэ» в связи с особым противопожарным режимом завершится 20 июля.

- Сейчас проходит согласование проект нового распоряжения, куда внесены изменения и будет разрешено находиться в лесном массиве для сбора дикоросов с 3 августа, - подытожил Дмитрий Федоров.

грибы дикоросы Лес
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии биогаз добывают из высушенного навоза
В Бурятии биогаз добывают из высушенного навоза
Общество, 16.07.2020
Оборудование по добыче топлива из кизяка появилось недалеко от дацана
В Бурятии прошёл крестный ход по Малому Куналею
В Бурятии прошёл крестный ход по Малому Куналею
Общество, 16.07.2020
В селе состоялся престольный праздник
В Бурятии друг против друга сыграют осуждённые разных колоний
В Бурятии друг против друга сыграют осуждённые разных колоний
Общество, 16.07.2020
Турнир приурочен к международному дню шахмат
Иркутские полицейские вернулись с Северного Кавказа
Иркутские полицейские вернулись с Северного Кавказа
Общество, 16.07.2020
Они обеспечивали порядок в регионе восемь месяцев
В Бурятии на похороны рекомендуют звать не более 10 человек
В Бурятии на похороны рекомендуют звать не более 10 человек
Общество, 16.07.2020
На похоронах и поминках надо соблюдать дистанцию
В Бурятии автоинспекторы беседуют с покупателями мотоциклов
В Бурятии автоинспекторы беседуют с покупателями мотоциклов
Общество, 16.07.2020
Профилактические беседы прошли в торговых точках, специализирующихся на продаже мототехники.
Экс-тренер юниорской сборной России возглавил иркутский баскетбольный клуб
Экс-тренер юниорской сборной России возглавил иркутский баскетбольный клуб
Общество, 16.07.2020
В иркутском баскетбольном клубе «Иркут» новый главный тренер
ЕГЭ по химии в Улан-Удэ выбрали более 500 человек
ЕГЭ по химии в Улан-Удэ выбрали более 500 человек
Общество, 16.07.2020
Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по химии и обществознанию
Бурятская таможня передала музею китайскую купюру
Бурятская таможня передала музею китайскую купюру
Общество, 16.07.2020
Купюру таможенники изъяли в аэропорту Улан-Удэ
В восьми районах Бурятии прокуратура не нашла врачей-наркологов
В восьми районах Бурятии прокуратура не нашла врачей-наркологов
Общество, 16.07.2020
Министр здравоохранения получила представление прокуратуры
На Бурятию обрушатся ливни
На Бурятию обрушатся ливни
Общество, 16.07.2020
В Улан-Удэ временами дождь
В Иволгинском районе Бурятии пробегут марафон
В Иволгинском районе Бурятии пробегут марафон
Общество, 15.07.2020
Победители забега получат денежные призы

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^