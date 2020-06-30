Число случаев заражения коронавирусом в Забайкалье достигло 3161

В регионе скончалась 67-летняя женщина с COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями
На 30 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 3161 (61 за последние сутки). 2000 человек из них вылечены и выписаны из медучреждений (146 за сутки).
В моностационаре скончалась 67-летняя женщина с подтверждённым диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями.
Всего в регионе зарегистрировано 42 летальных случая.
Заболевание зарегистрировано в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском и Приаргунском районах края.
За сутки в Иркутской области коронавирус выявили ещё у 238 человек. сообщает региональный оперштаб. Общее число случаев заражения составило 7553.
За сутки скончались ещё пятеро пациентов. Трое из них умерли от COVID-19, двое заражённых — от иных заболеваний.
За весь период умерли 102 пациента.
Госпитализировано в Иркутской области 4385 человек, 73 их – в тяжёлом состоянии.
За весь период выздоровели 3066 больных, в том числе 146 за минувшие сутки.
На утро 30 июня в Бурятии зарегистрировано 2957 случаев заражения COVID-19 (+33 за сутки). По Улан-Удэ – 1658.
За всё время в Бурятии успешно завершили лечение и выписались из больниц 2085 человек. В том числе накануне выздоровели 30 пациентов.
На сегодня в инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 520 больных, из них 26 детей. На амбулаторном лечении ещё 331 больной COVID-19 с лёгким течением заболевания.
Входит в статистику и 21 летальный случай. У всех умерших больных с коронавирусом были тяжёлые сопутствующие патологии.
Число случаев заражения коронавирусом в Забайкалье достигло 3161
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