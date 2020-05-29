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В России проведено более 10 млн тестов на коронавирус

В России проведено более 10 млн тестов на коронавирус
Общество, 
Выздоровело более 150 тысяч человек

На 29 мая в России зарегистрировано 387 623 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки выявлено 8 572 заболевших. Выздоровело 159 257 человек, умерло - 4 374 человека.

Проведено больше 10 млн. тестов.

На 29 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 1052 подтверждённых случая наличия коронавирусной инфекции, из них 148 - дети. Всего выздоровели 470 человек. За весь период в регионе скончались 18 человек.

В Иркутской области на сегодня зарегистрировано 1660 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализированы 1333 человека, из них 135 из обсерваторов и 672 вахтовика. Выздоровело 305 человек, в том числе за последние сутки – 10 человек. Всего в регионе скончались 11 пациентов с коронавирусом, в том числе один за последние сутки.

В Бурятии на утро 29 мая зарегистрировано 1438 случаев заражения COVID-19. За весь период успешно завершил лечение и выписался из больниц 741 человек, лечение проходят 687 больных, скончались 10 пациентов.


профилактика коронавирус
 
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