Выздоровело более 150 тысяч человек
На 29 мая в России зарегистрировано 387 623 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки выявлено 8 572 заболевших. Выздоровело 159 257 человек, умерло - 4 374 человека.
Проведено больше 10 млн. тестов.
На 29 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 1052 подтверждённых случая наличия коронавирусной инфекции, из них 148 - дети. Всего выздоровели 470 человек. За весь период в регионе скончались 18 человек.
В Иркутской области на сегодня зарегистрировано 1660 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализированы 1333 человека, из них 135 из обсерваторов и 672 вахтовика. Выздоровело 305 человек, в том числе за последние сутки – 10 человек. Всего в регионе скончались 11 пациентов с коронавирусом, в том числе один за последние сутки.
В Бурятии на утро 29 мая зарегистрировано 1438 случаев заражения COVID-19. За весь период успешно завершил лечение и выписался из больниц 741 человек, лечение проходят 687 больных, скончались 10 пациентов.
В России проведено более 10 млн тестов на коронавирус
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина накопил большой долг по алиментам
29 мая Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева досрочно завершает 91-й театральный сезон
Выздоровело более 150 тысяч человек
В Баргузинском районе прошла акция «Сквер Победы»
В соцсетях внезапно разгорелось обсуждение вопроса об официальном названии улан-удэнского аэропорта
Обычно на этот ритуал собирается много прихожан
Не исключено, что археологи обнаружат ещё и останки мамонтов и шерстистых носорогов
Действующее помещение не отвечает современным требованиям
Реплику самолёта По-2 глава Бурятии показал лётчик-испытатель Тагиб Толбоев
«Одна вылазка из дома решила нашу судьбу», - высказался больной
Исполнят песню представители национально-культурных автономий, а также преподаватели и студенты
С 25 по 28 мая в Бичурском районе проводился межведомственный профилактический рейд
Доброволец Никита Машанов в интервью «Байкал-Daily» рассказал о работе волонтёров, о том, как ему угрожали заявлением и как неизвестные люди подходят со словами благодарности
В Иркутской области скончался 11-й пациент с COVID-19
В Иволгинском дацане уже приостановили недавно начавшуюся акцию по посадке деревьев